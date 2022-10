Aksay Sadhoe eerste tijdens Graafmachine challenge in Brazilië

Aksay Sadhoe kwam deze week uit bij de continentale strijd tijdens de tweede editie van de CAT Global Operator Challenge in São Paulo, Brazilië.

Sadhoe, de jongste onder de 14 participanten uit 9 landen, wist respect af te dwingen met zijn vaardigheden op de Graafmachine challenge. Hij eindigde op de eerste plaats tijdens de Graafmachine challenge. In totaal waren er 5 challenges.

De overal winnaar was Fernando do Nascimento van Brazilië. Fernando zal de regio vertegenwoordigen tijdens de Global Operator Challenge in Las Vegas in maart 2023.

Aksay Sadhoe eindigde op de 3e plaats met een verschil van ongeveer 2 minuten van de nummer twee, Armando Duarte van Mexico.

De overige participanten, waren van Paraguay, Chili, Republica Dominicana, Peru, Colombia en Uruguay.