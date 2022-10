25-jarig jubileum Club Classic Events op zaterdag 12 november

Zaterdag 12 november viert het grootste, volwassen R&B Oldskool evenement van Nederland, Club Classic Events, haar 25-jarig jubileum met maar liefst 3 zalen en meer dan 1.500 bezoekers. De voorverkoop was binnen no-time uitverkocht, waardoor er alleen maar deurkaarten beschikbaar zijn.

Er is geen deurverkoop op de avond. De laatste deurkaarten zijn verkrijgbaar bij de volgende locaties in Amsterdam:

Eethuis Ricardo’s – Javastraat 47 – 1094 HA Amsterdam

020 779 1255 Cash Only!

Robba’s – Jan van Galenstraat 47 – 1056 BH Amsterdam

06 41 87 52 85 Cash Only!

Woon je buiten Amsterdam, stuur dan even een WhatsApp naar 06 14 91 51 33

Zaterdag 12 November 2022 opent Westerunie, Westerliefde & Westergasterras haar deuren voor The Legends. Westerunie, Westerliefde & Westergasterras zijn imposante locaties op een historische plek in het Westerpark te Amsterdam. Dit belooft wederom een fantastische avond te worden!

Leeftijd, Dresscode & Muziekstijlen

R&B Legends is toegankelijk vanaf 28 jaar. De dresscode voor de avond is Colorful Fashion en een verzorgde uitstraling is een pre.

Area I : R&B Legends met de beste R&B deejays van Nederland.

Area II: Caribbean Legends met de lekkerste Salsa, Soca, Merengue, Dancehall en Reggaeton.

Area III: Oldskool Legends Newjack Swing, Oldskool & Swingbeat.

𝑻𝒉𝒆 π‘³π’†π’ˆπ’†π’π’ π’” π‘ͺ𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒕𝒆 25 𝒀𝒆𝒂𝒓 β™› π‘ͺ𝒍𝒖𝒃 π‘ͺπ’π’‚π’”π’”π’Šπ’„ 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒔 β™›

☠Datum: zaterdag 12 November 2022

☠Locatie: Westerunie, Westerliefde & Westergasterras

☠Adres: Klânneplein 6, 1014 DD Amsterdam

☠Tijd: 22:00 uur t/m 05:00 uur (toegang tot 03:00 uur)

☠Parkeergelegenheid rondom Westerpark

☠Website: www.club-classic.nl

☠Insta: clubclassic

☠Facebook: www.facebook.com/clubclassic.nl

☠Info Tel & WhatsApp: 06-14915133