Start studierichting Olie en Gas op NATIN

Op vrijdag 28 oktober is op het Natuur Technisch Instituut (NATIN) de studierichting ‘Olie en Gas’ officieel van start gegaan. President Chandrikapersad Santokhi was onderdeel van dit heugelijk feit, daar local content hoog op zijn persoonlijke agenda staat.

Het staatshoofd heeft in zijn toespraak aangehaald, dat hij dit initiatief van Staatsolie en de internationale oliemaatschappijen toejuicht. Dit is weer een prachtige samenwerking tussen de private en publieke sector waar deze regering voorstander van is en waaraan beide partijen voordeel hebben.

Door deze nieuwe studierichting stomen we onze mensen klaar voor de olie -en gassector. Ook investeren we zo in ons local content, om straks op de voorlinie te zijn tijdens de gas en olie ontwikkelingen, en niet vanaf de zijlijn.

Na het NATIN kunnen de studenten verder gaan op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar sinds kort ook een studierichting Olie en Gas bestaat. “We bereiden de jeugd voor op de toekomst en leiden eigen kader op om de functies in deze sector te gaan bekleden. Zo ben je verzekerd van een goede baan en draag je bij aan de ontwikkeling van ons geliefd land”, gaf de president aan.

Santokhi bedankte alle betrokkenen voor de realisatie van dit project en wenste de studenten succes toe.