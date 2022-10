VIDEO: Mark X bestuurder zonder rijbewijs negeert politiebevel en ramt eigen schutting

De 19-jarige Raiden R. is begin deze week na een wilde achtervolging door de politie van Moengo aangehouden. Dit omdat hij bij een verkeerscontrole de bevelen van de politie heeft genegeerd en door is gereden in een Toyota Mark X.

De sterke arm was genoodzaakt om een achtervolging in te zetten. De verdachte probeerde met een hoge snelheid in de inrit van zijn woonadres te gaan, waarbij hij de controle over het stuur verloor en de schutting ramde.

De politie was net achter hem, waarbij de prowagen de auto van de verkeersovertreder heeft aangereden.

De jongeman is niet in het bezit van een rijbewijs. Bovendien reed hij met een ongekeurd en niet verzekerd voertuig. Hiervoor is hij flink op de bon geslingerd. Hij zal dicht tegen de 10.000 Surinaamse dollar (SRD) aan boete betalen.

Na verhoor en afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname werd de verkeersovertreder heengezonden. Beide voertuigen hebben schade opgelopen.

Bekijk hieronder een video van de schade.