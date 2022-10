Man die security guard neerschoot bij mislukte overval op goudzoekerskamp aangehouden

Leden van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) in Suriname, hebben afgelopen donderdag een 20-jarige man aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een schietincident in een kamp bij een goudconcessie te Brownsweg in het district Brokopondo.

Daarbij werd de beveiliging op dinsdag 4 oktober door een aantal onbekende verdachten die gewapend waren met meerschoten jachtgeweren overvallen. Het slachtoffer J.T. heeft daarbij een schotverwonding aan zijn rechter bovenbeen opgelopen meldt de Surinaamse politie.

Kort voor de aanhouding van de verdachte Faisel A. alias Apatou, heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan diefstal van een mobiele telefoon te Sunny Point. De verdachte heeft daarbij met een scherp voorwerp de benadeelde een steekverwonding toegebracht. Van deze diefstal middels geweldpleging is er aangifte gedaan op het politiebureau van Santo Dorp.

A. is op 27 oktober ter zake diefstal middels geweldpleging, poging moord, poging doodslag, zware mishandeling met voorbedachten raden te Sunny Point aangehouden. Hij is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten (KD).

Tijdens het onderzoek is gebleken dat Faisel ook gezocht werd ter zake meerdere strafbare feiten. Een tweede verdachte, de 35-jarige Sean-Paul F., die ook betrokken is bij de roofoverval op 4 oktober te Brownsweg heeft zich op donderdag 20 oktober aangemeld op de afdeling KD.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten Faisel en Sean- Paul door de politie in verzekering gesteld.