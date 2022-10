Volksgezondheid lanceert strategisch plan preventie baarmoederhalskanker

Het ministerie van Volksgezondheid heeft recentelijk het Nationaal Strategisch Plan 2021-2030 ter preventie en controle van baarmoederhalskanker gepresenteerd.

Dit plan omvat de doelen, plannen en werkwijze hoe de overheid samen met alle betrokken actoren het aantal gevallen van deze ziekte terug kan dringen. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt dat het streven is om het aantal gevallen in 2030 met 60 procent gereduceerd te hebben.

“Baarmoederhalskanker is een groot gezondheidsprobleem voor vrouwen in de hele wereld. In 2020 alleen zijn driehonderdduizend vrouwen overleden als gevolg van deze aandoening. Negentig procent van deze vrouwen leeft in lage- en middeninkomenslanden.” De bewindsman zegt verder dat het een probleem is, dat niet alleen de gezondheidstoestand van de patiënt aantast, maar ook dat van het gezin of de familie.

“In Suriname is baarmoederhalskanker de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen”, voegt de minister eraan toe. Suriname noteert op jaarbasis 60 tot 70 nieuwe gevallen. “Meer dan driekwart van deze vrouwen meldt zich aan wanneer de ziekte reeds in een vergevorderd stadium is. Ongeveer 50 procent van deze vrouwen komt te overlijden”, aldus de bewindsman.

De minister laat weten dat er in Suriname jaarlijks 23.7 gevallen op de honderdduizend vrouwen worden genoteerd. Uiteraard willen wij dat verlagen naar ongeveer 9 vrouwen.”