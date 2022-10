VIDEO: Weg van gerecycled plastic in gebruik genomen op Schiphol

Schiphol heeft onlangs samen met partners PlasticRoad, PreZero en VolkerWessels Infra Schiphol een plastic wegverharding aangelegd op het platform van de luchthaven naast het bedrijventerrein van VolkerWessels infra Schiphol. Deze weg is gemaakt van gerecycled plastic afval afkomstig van de luchthaven.

Einde van het jaar zal er nog een stuk plastic wegverharding op de luchthaven naast een start- en landingsbaan worden aangelegd. De twee locaties zijn onderdeel van een test die moet uitwijzen of dit systeem in de toekomst een goed alternatief is voor de standaard asfalt- en betonwegen en het verbeteren van waterafvoer en -buffering en zo bijdraagt aan een duurzamere infrastructuur op de luchthaven.

Schiphol is de eerste luchthaven ter wereld met een weg die gemaakt is van gerecycled plastic afval afkomstig van de luchthaven. Met deze duurzamere infrastructuur zetten we weer een stap naar een afval- en uitstootvrije luchthaven richting 2030.

Tweede leven voor plastic afval op Schiphol

In een maatschappij die steeds meer gericht is op het reduceren van plastic, lijkt een nieuwe weg gemaakt van plastic niet voor de hand liggend. Maar deze speciaal ontworpen weg is een duurzame en circulaire oplossing voor wegverharding die het hemelwater opvangt, filtert en vervolgens geleidelijk de grond in laat zakken. Dit leidt tot een betere en natuurlijke waterhuishouding, zorgt bij hevige regelval voor een waterbuffer en draagt bij aan een verbeterde grondwaterstand.

Het filtersysteem vangt ook vuil op dat van verkeer afkomt, zodat het niet in de berm of het infiltratiesyteem terechtkomt. Om ervoor te zorgen dat de plastic wegelementen niet slijten zit er op de bovenkant een laagje van steenslag. Dit zorgt ook dat de elementen niet te glad worden bij regenval.

Daarnaast zijn er veel andere duurzame voordelen ten opzichte van traditionele wegverharding: de weg zorgt voor een tweede leven voor plastic afval op de luchthaven, is makkelijker in onderhoud, heeft een langere levensduur en is sneller en eenvoudiger te realiseren, waardoor deze bijdraagt aan het verminderen van CO2, NOx en fijnstofuitstoot. Dit sluit goed aan bij onze zero waste doelstellingen en onze ambitie om tot de meest duurzame luchthavens ter wereld te behoren. Genoeg redenen voor ons om deze innovatie uitgebreid te testen.

De test gaat een jaar duren. Gedurende deze periode wordt er gekeken hoe de plastic wegverharding zich houdt onder de intensieve belasting op de luchthaven. We meten de slijtage, onderhoudsgevoeligheid en de algemene wegdek kwaliteit zoals we dat ook doen bij onze normale wegen.

Duurzame infrastructuur op Schiphol

Schiphol wil de meest duurzame luchthaven ter wereld zijn. Wij investeren in elektrisch vervoer en draaien volledig op Nederlandse windenergie. Het wagenpark verduurzaamt en aardgas wordt uitgefaseerd. Ook in onze infrastructuur is goed terug te zien dat we werken aan onze duurzaamheidsdoelen. We slopen zoveel mogelijk circulair. Bijna 70% van al het materiaal wordt op Schiphol zelf opnieuw gebruikt.

Oscar Maan, Innovatiemanager van Schiphol, vertelt: “Wij zijn heel erg blij dat we deze pilot met PlasticRoad op Schiphol mogen doen. De komst van PlasticRoad draagt bij aan onze zero waste doelstellingen. We kunnen zo ons plastic afval lokaal hergebruiken. Wij vinden het belangrijk om te investeren in een duurzame infrastructuur omdat we toewerken naar een afvalvrije en uitstootvrije luchthaven richting 2030. Deze plastic weg heeft ook nog eens dezelfde rijeigenschappen als asfalt en heeft voor ons veel duurzame voordelen. Als de test goed uitpakt zijn we voornemens om in de toekomst meer wegen op Schiphol te voorzien van dit type wegdek”.

Jeroen Oudshoorn, Managing Director van PlasticRoad, vertelt: “PlasticRoad is trots dat de ‘Circular Climate-Adaptive Lightweight’ oplossingen voor de licht belastbare infrastructuur door Schiphol wordt toegepast en zo ook via deze weg een bijdrage te leveren aan de verschillende maatschappelijke problemen. Denk aan circulariteit van de afvalstromen op Schiphol die terugkomen in de elementen en aan de (grondwater) problematiek in de polder van de Haarlemmermeer waarbij onze elementen het water opvangen en lokaal infiltreren in de grond. Ook het lichte gewicht speelde een rol bij het vinden van de juiste toepassing op de zachte gronden rondom Schiphol. Wij willen graag Schiphol en de verschillende partners bedanken voor de prettig samenwerking en kijken uit naar het mogelijk uitbreiden van de toepassing binnen Schiphol en zo de maatschappelijke waarde verder te verhogen”.

Jurgen van Vliet, sitemanager Schiphol van PreZero, is trots op de samenwerking. “Door samen met partners oplossingen te zoeken om afvalstromen opnieuw te gebruiken en actief mee te denken over vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en recycling, maken we de weg vrij voor een samenleving die steeds minder grondstoffen nodig heeft. En meer circulair wordt. Deze innovatie is hier een heel mooi voorbeeld van. Het plastic afval dat wij inzamelen komt in een nieuwe vorm weer terug op de luchthaven. Een prachtige circulaire ontwikkeling.”

Joost Bos, Manager Duurzaamheid en Innovatie bij KWS: “Schiphol biedt VolkerWessels infra Schiphol, bestaande uit VolkerWessels-ondernemingen KWS en VolkerRail, volop de ruimte om te innoveren op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Wij zijn trots op deze samenwerking waardoor wij maximaal kunnen investeren in lange termijn oplossingen én invulling kunnen geven aan de duurzaamheidsvisie van zowel Schiphol als KWS en VolkerRail. Als grondlegger van Plastic Road is met de aanleg hiervan op Schiphol de cirkel rond”.