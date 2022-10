RBTM arresteert 20-jarige zware crimineel

Manschappen van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) hebben na intensief uitwerken van informatie de 20-jarige zware crimineel A.F. aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De vuurwapengevaarlijke verdachte wordt in verband gebracht met een reeks van berovingen en wordt zelfs getypeerd als leider van een roversbende, zegt Milton Bisschop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname.

De woordvoerder zegt verder dat de verdachte ook verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het schietincident te Iamgold Royal mijn te Brokopondo.

A.F. heeft kort voor zijn aanhouding ook een gewelddadige beroving gepleegd te Sunny point. Bij de beroving is het slachtoffer met een schaar verwond.

De verdachte is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, die hem al geruime tijd in het vizier had voor tal van berovingen.

A.F. wordt verdacht van doodslagen, diefstal middels geweldpleging meerdere malen gepleegd, zware mishandeling, mishandeling en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Het onderzoek duurt voort.