Militair meldt zich met schotwond bij Spoedeisende hulp

De 24-jarige militair Toshiro F. meldde zich donderdag met een schotwond op de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis in Suriname.

Vernomen wordt dat hij door een autobestuurder bij de SEH is afgezet, waarna die is weggereden. Volgens het slachtoffer was hij op straat in zijn auto bezig een kogel te reconstrueren, toen dit door tot nog toe onbekende reden is ontploft.

Hij zou hierdoor geraakt zijn in zijn buik. Dit relaas van de militair wordt nader onderzocht door de Surinaamse Militaire Politie (MP).

De politie van Munder heeft de aangifte opgenomen voor onderzoek en intussen overgedragen aan de MP.