Gezellige herfstvakantie afsluiter zaterdag 29 oktober in Rijswijk

De herfstvakantie in Nederland is al bijna afgelopen. Vanaf dit weekend gaat de wintertijd weer in, maar voor het zover is is er nog een gezellig Caraïbisch feestje in de Sir Winston Club Rijswijk (vlakbij Den Haag). En met de twee Surinaams-Nederlandse topbands 2-REMEMBER en PASSION wordt deze editie van Carifesta extra gezellig. De laatste kaarten zijn hier te koop via eventbrite.

Carifesta staat garant voor kleurrijk en volwassen publiek en is een gezellig 30+ feest met de beste Caribische muziek van toen en nu zoals merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, maar ook chutney, kaseko en kawina hits uit Suriname.

Deze Caribbean Party vindt van 23.00u – 04.00u plaats in de toplocatie SIR WINSTON CLUB RIJSWIJK, een gezellig opgezette party club niet ver van Den Haag. De Sir Winston Club heeft alle ingrediënten in huis om een onvergetelijke happening van deze Caribbean Party te maken.

Natuurlijk kun je op Carifesta weer lekker eten. De catering wordt verzorgd door de crew van Royal Java Food. Mis dit niet en regel je party-crew vandaag nog! Info en kaarten via carifesta.nl.