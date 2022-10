Geesteszieke man rijdt weg in geparkeerde auto met draaiende motor

Een geesteszieke man in Suriname is donderdagavond weggereden in een auto, die met draaiende motor was geparkeerd aan de Groenhartstraat.

De benadeelde parkeerde zijn wagen en stapte uit. Hij liet zijn voertuig met draaiende motor achter om even snel iets af te geven. Toen hij terugkeerde was zijn auto echter nergens te vinden. Hij schakelde de politie in.

Het betreft in deze een goud gelakte Toyota Fun Cargo, die twee uren na de diefstal door de politie van Munder is gesignaleerd aan de Kwattaweg ter hoogte van een fastfood restaurant.

Volgens de politie kwam er een melding binnen dat een man in het restaurant tekeer ging. Daar aangekomen bleek dat de verdachte, die tekeer ging in het restaurant, degene is die met het voertuig van de Groenhartstraat was weggereden.

Het lukte de zonen van Hermandad om de verdachte ter plaatse aan te houden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau. De politie van Nieuwe Haven, waar de aangever de aangifte van de diefstal had gedaan, heeft de verdachte naderhand van Munder naar het politiebureau Nieuwe Haven overgebracht

Het gaat om de verdachte Vinny C. (25). Hij is een bij de politie bekende geesteszieke man. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over zijn lot beslist. De benadeelde heeft zijn auto teruggevonden.