Geesteszieke jongeman vernielt voorruit auto door erop te springen

Een geesteszieke jongeman (20) in Suriname is donderdag door de politie van Latour aangehouden, nadat hij in de nacht van woensdag op donderdag 27 oktober op de voorruit van een geparkeerde auto was gesprongen. Dit gebeurde rond 01.30u op het Winti Wai project in Suriname.

Volgens de aangeefster zat zij rustig in de auto op haar zoon te wachten, toen de verdachte plotseling op de voorruit van haar voertuig sprong.

Door de handeling van de verdachte is de voorruit vernield. Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte geestelijk labiel is. Hij is onder behandeling van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS).

De vrouw achter het stuur schrok hevig van de handeling van de verdachte. Volgens haar is de jongeman met zijn volle gewicht op de voorruit gesprongen, waardoor die stuk ging.

De politie van Latour werd ingeschakeld, die de verdachte heeft aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 20-jarige geesteszieke jongeman in verzekering gesteld.