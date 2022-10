VIDEO: Vp Brunswijk ondersteunt bodybuilder Soepe Koese met 8.000 euro

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft deze week 8.000 euro gegeven aan topsporter Soepe Koese. Dit om de profbodybuilder financieel te ondersteunen.

Koese werd vorige maand winnaar van de -95 kg klasse van de Arnold Classic Europe & Festival Sports Games 2022 in Sevilla (Spanje). Hij kreeg daarvoor een gouden medaille en US$ 5.000.

Zijn ambitie is om wereldkampioen te worden en daarvoor moet hij flink trainen. Het geld kan volgens de vp van Suriname gebruikt worden om hiervoor te trainen en de nodige spullen, zoals voeding, te kopen.

Brunswijk gaf aan dat hij voor 100% achter de atleet staat. “Investeren in topsporters in Suriname is wat hij persoonlijk al jaren doet. Gaat u door op de ingeslagen weg voorzitter. U bent een zegen voor Suriname”, zei partijgenoot Genevievre Jordan hierover.

Een filmpje erover plaatse ze ook online.