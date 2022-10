Veiligheidssituatie Nieuwe Haven besproken na drugsvangsten in binnen- en buitenland

Minister Kenneth Amoksi heeft op dinsdag 25 oktober een vergadering gehouden over de veiligheid op de Nieuwe Haven. De recente drugsvangsten in zowel binnen als buitenland zijn de directe aanleiding geweest voor de vergadering.

Bij deze meeting waren aanwezig, de waarnemend procureur-generaal (pg), de waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), de directeur Operaties KPS, de directeur van Havenbeheer, de directeur der Belastingen, het waarnemend hoofd van de douane en een adviseur van de president. De minister gaf aan dat de communicatie tussen de verschillende diensten die werkzaam zijn op de haven opgevoerd moet worden zodat het gemeenschappelijk doel, namelijk een veilige haven, bereikt wordt.

Waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh voerde aan dat er werkafspraken zijn tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de douane. Echter zijn de afspraken nog niet in uitvoering gebracht. De pg stelde voor dat de beelden die met de scanners worden vastgelegd gedeeld worden met andere diensten buiten de haven zodat ook zij analyses kunnen plegen.

De directeur van de N.V. Havenbeheer, Andreas Talea, gaf aan dat er op de Haven een camerasysteem moet komen waarmee de totale haven overzien kan worden. Dat is nu nog niet het geval, maar het camerasysteem is wel al ingekocht. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het invoeren van additionele veiligheidssystemen en databeheersystemen.

Ismael Kalaykhan, directeur der Belastingen, gaf aan dat er nu personeel getraind wordt voor het gebruiken van een pallet scanner. De containerscanner bij de Nieuwe Haven en de scanners bij de luchthaven zijn operationeel maar worden niet gebruikt. Verder vertelde waarnemend hoofd van de douane, Charda Girwar, dat er 20 douaneambtenaren opgeleid worden om de beelden die de scanners op de Nieuwe Haven vastleggen te kunnen analyseren.

Adviseur van de president, Humphrey Tjin Liep Shie, vertelde dat het uiteindelijke doel is dat er 100% controle plaatsvindt. “Hiervoor moeten we gebruikmaken van de technologie. Er zijn systemen die automatisch kunnen scannen en de beelden daarna ook zelf analyseren op verdachte spullen,” aldus Tjin Liep Shie. De directeur Operaties bij het KPS, commissaris van politie Bryan Isaacs, juicht de introductie van het camerasysteem toe. Hij stelde voor dat de politie getraind wordt in het analyseren van beelden uit de scanners.

Amoksi sloot af door aan te bevelen dat er protocollen samengesteld moeten worden voor de uitwisseling van data tussen de diensten die werkzaam zijn op havens, zodat het gemeenschappelijke doel, namelijk veiligheid op de haven, gerealiseerd wordt.