Opstootje en schoten na verkeersongeval; camerabeelden leggen aanrijding vast

Kort na het zware verkeersongeval afgelopen nacht aan de Zwartenhovenbrugstraat ontstond er een opstootje, waarbij er ook een aantal keer met een vuistvuurwapen is geschoten. Beelden hiervan werden vanmorgen via social media gedeeld.

Uit die beelden is op te maken dat er kort na de aanrijding een discussie was tussen een aantal mannen, die zich ontfermden over een slachtoffer dat buiten kennis bij een van de auto’s lag. Er werd gediscussieerd over het al dan niet wegbrengen van het slachtoffer voor medische behandeling.

Op een bepaald moment haalde een van deze mannen met zijn helm uit naar een andere man en ontstond er een gevecht. De aangevallen man, blijkbaar dus een een wapendrager, trok zijn vuistvuurwapen en loste waarschuwingsschoten. Hij rende daarna met het wapen achter de man die hem aanviel, die door twee anderen werd weggetrokken (foto). Uiteindelijk werd verdere escalatie voorkomen.

Intussen is meer bekend over de aanrijding die om 01.09 plaatsvond. Uit camerabeelden, die ook hieronder te zien zijn, blijkt dat de twee betrokken auto’s vermoedelijk aan het racen waren. De bestuurder van de grijze volkswagen haalde de andere auto op hoge snelheid rechts in, maar verloor de controle over het voertuig en botste tegen de zijkant van de andere auto.

Door de klap raakte die auto van de weg en knalde tegen een bedrijfspand. De bestuurder van de Golf had helemaal geen controle meer over het voertuig dat op zijn beurt ook tegen een ander bedrijfspand terechtkwam.

Op de beelden is ook te zien dat een bromfietser die voor hen reed, aan de dood is ontsnapt. Twee andere auto’s, die achter de betrokken auto’s reden, wisten op tijd te remmen. Hieronder de beelden via Nurjahan Foodhouse: