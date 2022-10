OM en PCS ondertekenen overeenkomst van dienstverlening

Op woensdag 26 oktober hebben de waarnemend Procureur Generaal en de algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), een overeenkomst van dienstverlening ondertekend.

Hierin is ondermeer overeengekomen dat het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) psychologische –en/of psychiatrische rapportages zal uitbrengen ten behoeve van – en op aanvraag van – de justitiële autoriteiten, waaronder het Openbaar Ministerie (OM).

Door voormelde rapportages van de (gerechts)deskundigen – en ervaren- rapporteurs van het PCS zullen de justitiële autoriteiten, met name de Kantonrechter, het Hof van Justitie of het OM enig inzicht krijgen in de toestand c.q. reikwijdte van de geestelijke vermogens van de verdachten c.q. veroordeelden, zulks ter bepaling van onder andere de strafmaat en/of kans op recidive.

Met de ondertekening van deze overeenkomst is de dienstverlening vanuit PCS naar de rechterlijke macht hervat.