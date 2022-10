Lokono cultuurkenner Justus Orassie heengegaan

Lokono cultuurkenner Justus Orassie heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.

Muriel Fernandes, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) herinnert zich dat Orassie jaren terug zijn bijdrage heeft geleverd in het kader van grondenrechten.

“Hij heeft een onderwerp met betrekking tot grondenrechten vertaald naar de Lokono taal. Het overlijden van Orassie is een groot verlies voor de Inheemsen, in het bijzonder de Arowakken, want de Lokono taal is aan het uitsterven”, zegt de voorzitter.

Namens VIDS condoleert Fernandes de gemeenschap met het heengaan van Justus Orassie en wenst de familie heel veel sterkte toe.

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat Orassie vooral bekend was om zijn verhalen over vroeger, het ontstaan van de naam Suriname en verhalen over Palmentuin.

Het staatshoofd condoleert de Surinaamse gemeenschap met dit verlies, maar in het bijzonder zijn naasten. Aan de familieleden en vrienden wenst hij heel veel sterkte in deze droevige dagen.