VIDEO: Lichaam vermiste vrouw gevonden in maag meterslange python

Een vermiste 54-jarige vrouw is in Indonesië gevonden in de maag van een 7 meter lange python.

Het slachtoffer, geïdentificeerd als Jahrah, verdween zondag nadat ze was vertrokken om te werken op een rubberplantage, meldt BBC News en The Guardian.

De man van de vrouw gaf haar die avond als vermist op nadat ze niet terugkwam van haar werk en hij haar niet zelf kon lokaliseren, meldden lokale media. Wel vond hij naar verluidt haar sandalen, hoofddoek, jas en mes in de buurt van de plantage.

Betara Jambi politiechef AKP S Harefa vertelde lokale media, waaronder nieuwswebsite Detik, dat de python de volgende ochtend in de buurt van de plantage werd gevonden en gedood. “Nadat we hem hadden gepakt, vonden we het lichaam van het slachtoffer in de maag van de slang”, vertelde hij aan The Guardian.

Jahrah’s lichaam werd naar verluidt grotendeels intact gevonden in de buik van de slang, waardoor onderzoekers denken dat ze mogelijk als prooi werd opgejaagd.