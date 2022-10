Aksay Sadhoe vertegenwoordigt Suriname op ‘CAT Global Operator Challenge’

Aksay Sadhoe heeft de nobele taak de eer van alle Surinaamse operators hoog te houden, wanneer hij deze week uitkomt voor de continentale strijd tijdens de tweede editie van de CAT Global Operator Challenge in São Paulo, Brazilië.

Sadhoe is de eerste Surinaamse operator, die aan een internationaal toernooi zal meedoet. Mocht de lokale CAT Global Operator challenge winnaar de hoofdprijs winnen dan kwalificeert hij zich voor het eindtoernooi in Las Vegas, Verenigde Staten van Amerika. Sadhoe vertrok afgelopen maandag op kosten van SURMAC CAT naar Brazilië.

Patrick Peneux, Algemeen Directeur SURMAC kan zijn geluk niet op: “Wij zijn blij dat tenminste één Surinamer op dit niveau is gekomen. Surinamers hebben het wereldwijd wel bewezen op bepaalde vlakken, maar wij hebben op dit vlak nog nooit iemand zo ver gekregen. Aksay is als het ware een ambassadeur voor ons en wij zijn daar erg blij mee.” Volgens Peneux is het leuke van deze deelname “dat het ook een stukje branding is voor niet alleen het product (Caterpillar), maar ook voor Suriname.

Volgens Talisha van Leeuwaarde wilt Caterpillar met de Global Operator Challenge diversiteit van machines en de vaardigheden van de operators te belichten. “Als operators zich inzetten en efficiënt met deze machines omgaan (bedieningsgemak en technologie), transformeer je ook het werkterrein van de klanten en de productiviteit gaat omhoog”, zegt de SURMAC Marketing medewerker. Tegelijkertijd is deze challenge meteen een kans om meer mensen aan te trekken voor deze branche als operator.

Sadhoe is er klaar voor. Hij zegt dat het winnen van de lokale CAT Global challenge meer dan ervaring koste om de beste te worden. “Ervaring is slechts uitgedrukt in tijd en is geschiedenis Hij bemoedigt jonge operators deze job niet te doen, “omdat je veel geld wil verdienen.” Om een top operator te willen zijn “komt passie en liefde voor dit werk bij kijken. Je moet gewoon ervan houden en niet werken voor geld. Geld komt vanzelf aan de hand van je kwaliteiten.”

De CAT Global Operator Challenge is een initiatief van CATERPILLAR dat in begon in 2019. In 2020 ging dit toernooi wegens COVID-19 niet door, maar in 2021 werd de tweede editie lokaal afgewerkt en in mei 2022 afgerond. Dit toernooi biedt elke operator de gelegenheid zijn kunsten lokaal en internationaal te tonen. De operators komen uit het klantenbestand van SURMAC.