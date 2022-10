Seminar defensie: ‘Samen op weg naar een professionele defensie organisatie’

Het ministerie van Defensie in Suriname heeft op dinsdag 25 oktober 2022 een seminar gehouden met als titel “Samen op weg naar een professionele defensieorganisatie”.

Defensie werkt dagelijks aan het verstevigen van de harmonie binnen de organisatie. Sinds kort is er een nieuwe ontwikkeling binnen het departement, waarbij vakbonden ook een bijdrage wensen te leveren binnen het geheel. Dit is een nieuw fenomeen waarover intern meer informatie gewenst is, zodat eenieder in een klimaat van eendracht en evenwicht het beste van zichzelf kan geven. Tegen deze achtergrond werd het seminar gehouden.

De opening werd verricht door minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). “Samenwerking is een must in deze tijd om de gestelde doelen te bereiken”, aldus de AWJ-minister. Verder is de minister van mening dat er aanpassingen binnen het leger moeten komen om zaken beter te laten verlopen en de organisatie te professionaliseren.

Als deskundigen waren aangetrokken; Glenn Piroe (AW&J), Victor Jones als vakbondstrainer en kolonel Buiten Dienst, Dennis Kamperveen van de militaire regelgeving. Bij deze gelegenheid was ook de Surinaamse defensieminister Krishnakoemarie Mathoera aanwezig. De bewindsvrouw gaf aan dat er lange tijd geen vakvereniging was die opkwam voor de rechten van militairen. Recentelijk heeft de regering hiervoor goedkeuring gegeven.

Het doel van dit seminar was dat het pad wordt uitgezet zodat werkgever en werknemer professioneel met elkaar kunnen functioneren en communiceren en dat de deelnemers leren van de genoemde professionals. Zo kwam naar voren dat vrijheid van meningsuiting essentieel is voor een vakvereniging, echter kent deze vrijheid ook haar grenzen wanneer het gaat om cruciale informatie. Onder meer kan gezagsondermijning straf- dan wel tuchtrechtelijke maatregelen met zich meebrengen. De deelnemers bestonden o.a. uit de leiding van het ministerie, legerleiding, burgers en gepensioneerden.

Volgens minister Mathoera moeten militairen zich kunnen uiten, voor zichzelf opkomen, voorstellen kunnen doen en vooral met initiatieven komen zodat er samen naar oplossingen gezocht kan worden wanneer problemen zich voordoen. “We hebben maar één doel, en dat is de samenleving dienen, tegelijkertijd moeten onze mensen tevreden zijn, onder veilige omstandigheden kunnen werken en genieten van een redelijk loon. Ook moeten we kunnen samenwerken en knelpunten identificeren om tot oplossingen te komen”, aldus de bewindsvrouw.