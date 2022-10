Het Korps Politie Suriname heeft wederom een inspecteur in actieve dienst verloren. De 57-jarige inspecteur van politie 3e klasse, Kenneth Redjopawiro, is dinsdag in het ziekenhuis overleden.

Vernomen wordt dat de inspecteur sinds afgelopen vrijdag in het hospitaal lag.

Redjopawiro was werkzaam op de afdeling Verkeer van regio Midden.

Collega’s die met hem hebben samengewerkt, reageren geschokt op het bericht dat hij er niet meer is.