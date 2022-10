Lloyd Strijder bij groeps expositie in het Vrijpaleis Amsterdam

Sinds juli 2021 verblijft kunstenaar Lloyd Strijder in Nederland. Hij doet van maandag 31 oktober 2022 tot en met donderdag 3 november 2022 mee aan een groeps expositie in het Vrijpaleis Amsterdam. Lloyd Strijder Design (LSD) zal met schilderijen aanwezig zijn namens Gallery ‘Design en Kunst uit Suriname’ (De KuS).

Lloyd Strijder, geboren op 14 mei 1966 in Paramaribo Suriname. Lloyd ging na de lagere school naar de MULO & Technische School. Van 1987 – 1994 ging hij naar Nederland om de opleiding aan de Grafische School te volgen. In het Amsterdamse kunst circuit van de jaren 80 kwam hij in aanraking met Graffiti & POP ART en ging zich daarin specialiseren.

Wegens ziekte moest Lloyd vroegtijdig zijn studie afbreken waarna hij in 1994 terugkeerde naar Suriname. Lloyd Strijder heeft in Suriname diverse kunst exposities gehad o.a. DSB bank, KKF en in diverse keren deelgenomen aan de jaarlijkse kunstbeurs Suriname.

Vanaf 2010 heeft hij regelmatig expo’s bij Gallery De KuS gehad aan de Fred Derbystraat en later bij De KuS aan de Aukalaan 1 te Uitvlugt.

LSD producten zijn o.a.bij Outsider Art Gallery Amsterdam Hermitage en bij SEXYLAND in Amsterdam Noord te bezichtigen.