Woning Reginalaan bijna geheel in vlammen opgegaan  

Door snelle actie van buurtbewoners aan de Reginalaan in Suriname, is een woning vanmorgen rond 10.00u slechts voor een gedeelte door brand verwoest.

De bewoonster Deborah zegt in gesprek met Waterkant.Net dat zij bezig was vaat af te wassen toen haar 7-jarige zoon naar haar toe rende en zei dat de slaapkamer van zijn overgrootmoeder in brand stond.

De moeder snelde zich naar de kamer en zag tot haar schrik dat de slaapkamer van haar oma in lichterlaaie stond. Ze riep om hulp, maar haar vader was niet thuis, waarna de buren op haar hulpgeroep afkwamen.

Ze hebben met zand en water de brand deels kunnen blussen.

Intussen was de ingeschakelde Surinaamse brandweer ter plaatse, die nablussingswerkzaamheden heeft verricht. De slaapkamer van de oma is van binnen geheel verwoest door het vuur. Een deel van het plafond van de andere slaapkamer heeft ook brandschade opgelopen.

Het huis is door tussenkomst van de buurtbewoners gered zegt de bewoonster. Volgens Deborah was haar 84-jarige oma ten tijde van de brand niet thuis. Ze ligt bijna een week in het ziekenhuis.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak is volgens de aangeefster kortsluiting. De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek.