Unieke groep expositie kunstenaars met Surinaamse achtergrond

In samenwerking met Stichting Sanjay wordt van maandag 31 oktober 2022 tot en met donderdag 1 november 2022 een groeps expositie in het Vrijpaleis Amsterdam gehouden. Lloyd Strijder en Blakka Tarra zullen met schilderijen aanwezig zijn namens Gallery ‘Design en Kunst uit Suriname’ (De KuS).

Dit initiatief getiteld ‘Najaar Salon NL & SU anno NU!’ staat helemaal in het teken van Surinaamse kunstenaars die in Nederland of Suriname wonen en werken. Kunst, art & craft, sieraden, fashion, literatuur, fotografie & workshops angisa’s vouwen, live act painting. Het is allemaal te zien en te doen tijdens deze vier dagen.

Gallery De KuS komt met kunstwerken van de Art Brut kunstenaar Lloyd Strijder (foto) en Street Art kunstenaar Blakka Tarra. Ook zullen Warda Marica Jewelry en Vero & Kate Fashion aanwezig zijn.

Vier dagen lang zijn er diverse activiteiten, workshops, lezingen, voordrachten. Angisa vouwen, Augmented Reality, Dobru Wan Bon voordracht Dans, Muziek, live act painting & loterij!

Deze Najaar Salon NL & SU anno NU! is ter promotie en ondersteuning van de Surinaamse kunst en craft sector.