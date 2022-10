TV: ‘Hoe het zou zijn als Nederland New York nooit zou hebben ‘geruild’ voor Suriname’

Op 10 november 1674 dragen de Nederlanders het toenmalige Nieuw-Nederland over aan de Engelsen, die het New York noemen. Nederland krijgt in ruil hiervoor Suriname in bezit van de Engelsen.

Deze ‘ruil’ is een van de onderwerpen in het nieuw TV programma ‘Once Upon a Timeline’ van Omroep Zwart. In het programma draait het om het achterhalen van de geschiedenis op een specifieke datum.

De tien castleden van Once Upon a Timeline krijgen elke aflevering de opdracht om een onderwerp uit de geschiedenis te onderzoeken en hun conclusies op creatieve wijze te presenteren aan de kijker.

Zo gaan ze bijvoorbeeld onderzoeken hoe het zou zijn als Nederland New York nooit zou hebben ‘geruild’ voor Suriname of achterhalen ze wat de grondwet van Thorbecke vandaag de dag voor ons betekent.

Het nieuwe programma Once Upon a Timeline is vanaf dinsdag 25 oktober wekelijks rond 22.00 uur te zien op NPO 3.