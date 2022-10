Schokkende beelden decembermoorden in TV programma OGV

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede in Suriname (OGV) heeft laten weten dat er op dinsdag 25 oktober en donderdag 27 oktober 2022 een programma van haar op TV zal worden uitgezonden getiteld: “Bewijs voor coup of bewijs voor moord?“

Het programma is bedoeld om bij te dragen aan het herstel van de goede naam en eer van de 15 voorvechters voor de democratie en de rechtstaat in Suriname, die op 8 december 1982 als gevangenen van de militaire leiding, op brute wijze werden vermoord.

In het programma zullen schokkende beelden te zien zijn, die op 8 december 1982 in het Fort Zeelandia zijn opgenomen nadat de executie van de eerste slachtoffers reeds had plaatsgevonden. Op de beelden zal te zien zijn dat Roy Horb de gevangene Jozef Slagveer een verklaring laat voorlezen (foto onder).

Ook zullen de niet eerder op de Surinaamse TV uitgezonden beelden vertoond worden, waarin Desiré Bouterse de gevangene André Kamperveen, ook een verklaring laat voorlezen. In het programma zal worden ingegaan op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop Jozef Slagveer en André Kamperveen gedwongen zijn geworden de verklaringen voor te lezen.

De uitzendtijden zijn: Dinsdag 25 oktober om 21:00 uur op Apintie TV (10.1) en om 21:10 uur op ABC TV (4.1). Donderdag 27 oktober om 21:00 uur op Apintie TV (10.1) en om 20:10 op ABC TV (4.2).