Oorzaak dodelijk verkeersongeval 29-jarige politieman Marcel Pallees onbekend

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag officieel bekend gemaakt dat de 29-jarige politieambtenaar Marcel Pallees, in de vroege ochtend van zondag 23 oktober het leven heeft gelaten na een zware aanrijding op de Oost-West verbinding.

Pallees was in de nacht van zaterdag op zondag betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval. Onderzoek wees uit dat hij over voornoemde weg reed, komende vanuit de richting van Albina gaande richting Paramaribo.

Volgens de politie heeft hij door tot nog toe onbekende reden de controle over de besturing van het voertuig, ter hoogte van kilometer 57 verloren. Hij raakte van de weg en kwam in botsing met een boom op de langs de weg lopende berm met voor hem het noodlottige gevolg.

De politie van het bureau Moengo kreeg omstreeks 01.30 de melding van het verkeersongeval. Ter plaatse werd het verkeersslachtoffer, die naderhand politieman bleek te zijn, in het voertuig aangetroffen.

Per ontboden ambulance werd de zwaargewonde automobilist, die niet aanspreekbaar was voor medische behandeling afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, alwaar hij kort na aankomst de geest heeft gegeven.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Marcel afgestaan aan de nabestaanden.