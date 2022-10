Zeer onhygiënisch restaurant in Blauwgrond onmiddellijk gesloten

Momenteel is er een toename van personen met diarree en braken in Paramaribo. De afdeling Milieu en Gezondheids Dienst (MGD) van het districtscommissariaat Paramaribo-Noordoost heeft daardoor de controles op restaurants en eetgelegenheden opgevoerd.

Manschappen van MGD hebben tijdens controle in het ressort Blauwgrond terstond moeten optreden tegen de eigenaar van een restaurant.

De zaak is onmiddellijk gesloten vanwege een zeer onhygiënische toestand die is aangetroffen zoals op de foto’s te zien is.

De ondernemer heeft de ruimte om alle misstanden in orde te maken. Indien bij hercontrole blijkt dat alle ongeregeldheden zijn aangepakt, zal hij in de gelegenheid gesteld worden om de zaak weer open te stellen voor het publiek.