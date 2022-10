Voorkant geldautomaat Finabank aan de Latourweg geforceerd

Deze geldautomaat van Finabank is vanmorgen door een onbekende persoon of personen geforceerd. Op de foto is te zien dat een gedeelte aan de voorkant weggehaald is.

Het gaat om een geldautomaat aan de Latourweg in Suriname, naast het pand van Apotheek Ligeon. Vermoedelijk is geprobeerd om geld uit de zogeheten ATM machine te halen.

Het deel waar het geld uit komt is geforceerd, waardoor de geldautomaat niet goed meer werkt en het geld vast blijft zitten.

De Surinaamse politie is op de hoogte hiervan gebracht.