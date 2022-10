Tweede editie van ‘What’s Your Talent’ in Suriname

What’s Your Talent is een programma van het Instituut van de First Lady waarbij jongeren in de vakantie middels filmpjes hun talent konden tonen. Afgelopen zaterdag 22 oktober werd het event voor de tweede keer gehouden in Courtyard by Marriott.

Het What’s Your Talent vakantieprogramma stelt jeugdigen in de gelegenheid hun talenten, welke die ook mogen zijn, te delen met de samenleving. De 6 categorieën of talent clusters die werden weergegeven waren zang, dans, tekenen en schilderen, muziek, ICT, creatieve expressie en textiel.

De video’s van de 28 finalisten werden getoond en door zowel juryleden als fans via sms’jes beoordeeld.

De winnaar in de categorie zang werd Davinci Asagee, bij dans werd dat Aicha Gangaram, in de categorie tekenen en schilderen Rovencia Mangoenpawiro, bij textiel en creatieve expressie Lakisha Aseja, bij ICT Dylan Vianen en in de categorie muziek Ayush Sital.

De Surinaamse president Santokhi was zaterdag ook te gast. Het staatshoofd ziet dat er met dit programma toekomstige leiders gevormd worden gezien deelname durf, creativiteit en actie van de participanten vergt. Het doel van dit project is om jongeren te stimuleren hun talenten te ontwikkelen en daarmee ook hun zelfvertrouwen.

“En dat is het unieke van dit programma” zei het staatshoofd. “Je bent niet gelimiteerd! Ook zij die planten, leuke kleding kunnen stikken, zoals we daarnet in een van de filmpjes hebben gezien, handig binnen de ICT zijn, noem maar op, kunnen meedoen aan het programma.” Hij voegde eraan toe dat het ontwikkelen van talenten tegelijkertijd ook goed is voor de mentale gezondheid van kinderen.

Om hen te bemoedigen te investeren in hun talent hebben, naast de 6 winnaars, alle deelnemers een groot prijzenpakket mogen ontvangen.