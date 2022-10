Persoon klimt op rijdende trein om te ’treinsurfen’

De marechaussee heeft zondagavond in Rotterdam een persoon aangehouden, die op het Centraal Station bovenop een trein was gaan staan en een stuk mee heeft gereisd. Het treinverkeer heeft vanwege deze ’treinsurfer’ enige tijd stilgelegen.

“Er is een persoon bovenop de trein meegereisd. Levensgevaarlijk! Daarom is de stroom van de bovenleiding gehaald”, zo meldde spoorbeheerder ProRail zondagavond even na 21.30 uur op Twitter.

Treinsurfen is een gevaarlijke en meestal illegale activiteit waarbij het de bedoeling is om op het dak van een rijdende trein of metro te staan (te “surfen”), of aan de zij- of achterkant van de trein te hangen, en bovenleidingen en spoorwegseinen te ontwijken.

Als gevolg van treinsurfen vallen er geregeld zwaargewonden en doden.

Door de stremming lag ook het internationale treinverkeer rond Rotterdam stil. Na enige tijd werd de maatregel opgeheven en kon het treinverkeer weer worden opgestart.