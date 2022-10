Huldiging Wageningers tijdens ‘Wageningen Man Dei’

‘Wageningen Man Dei’ wordt dit jaar voor de derde keer in Suriname gehouden en vindt in het weekeinde van 28 tot en met 30 oktober plaats. Er zijn diverse activiteiten in het recreatiecentrum Pa Dipo te Wageningen.

Dit jaar worden tijdens de ‘Wageningen Man Dei’ diverse Wageningers, die zich verdienstelijk hebben gemaakt binnen de Surinaamse samenleving, gehuldigd. Het gaat om elf personen: drie vrouwen en acht mannen waaronder John Brewster, Harry Dorinie, Hortensia Griffith, Ines Djamin, Oscar Kajansie, Roel Righters, Radj Ramhit, Herman Alendy, Sylvestro van der Kooye en Anton Landsdorf .

“Het is de taak van de Wageningers die wat hebben bereikt in de maatschappij, om de jeugd van hun geboorteplek te helpen optrekken. Daarom het initiatief voor dit evenement”, zegt organisator Merida Dapaloe van CBM promotions.

Het evenement begint op vrijdag 28 oktober met een Golden Oldies Night. De huldiging is gepland voor de volgende dag, zaterdag 29 oktober. De afsluiting is op zondag 30 oktober, met een kinderdag.

Het dorp Wageningen in het district Nickerie stond vooral bekend bekend als het rijstcentrum van Suriname. Vroeger bevond daar de staatsonderneming Stichting Machinale Landbouw (SML).