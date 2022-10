Gerenoveerde OS Zanderij wordt vrijdag heropend

Op vrijdag 28 oktober wordt het gerenoveerde gebouw van OS Zanderij in Suriname zeer feestelijk heropend. Deze handeling zal verricht worden door de Surinaamse minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) Marie Levens.

Ze doet dit in aanwezigheid van volksvertegenwoordigers, een IDB-vertegenwoordiger, de districtscommissaris, de schoolleiding en leerlingen.

De renovatie is mogelijk gemaakt door financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in het kader van het Basic Education Improvement Programme (BEIP 2) project. Dit is een onderwijsvernieuwingsproject, dat de IDB in de voorbije zeven jaar heeft gefinancierd.

De IDB heeft intussen een nieuwe lening gegeven aan Suriname voor de uitvoering van het project: ‘Consolidating Access to Inclusive Quality Education in Suriname.’ In dit project worden het curriculum voor leerjaar 9 – 12 vernieuwd plus de bijbehorende boeken, trainingen en assessments (met name het basisonderwijs in leerjaar 10, maar ook de voortgangstoetsen in leerjaar 8 en 9).

Verder zal aandacht worden besteed aan Early Child Development (met name in het binnenland), Speciaal Onderwijs en de omgang op school met de meertaligheid, met name in het binnenland.

Ook zullen er in het district Wanica twee grote nieuwe scholen worden gebouwd en 10 scholen (met name in binnenland) worden gerenoveerd.