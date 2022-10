Automobilist eindigt dwars in de goot na eenzijdig verkeersongeval

De bestuurder van dit voertuig is vanmiddag gewond geraakt, nadat hij dwars met zijn voertuig in een goot langs de weg terecht kwam. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 12.30u plaatsvond aan de Sumatraweg in Suriname.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de bestuurder over bovengenoemde weg reed, komende vanuit de Sabanweg en gaande richting Schotelweg. Hij reed vermoedelijk met zeer hoge snelheid en kwam door nog onbekende oorzaak tegen het wegmeubilair aan.

Als gevolg hiervan verloor hij de controle over het stuur waarna hij met het voertuig dwars in de goot langs de weg is beland. De politie van Lelydorp ging ter plaatse voor onderzoek en schakelde een ambulance in om de gewonde bestuurder naar het ziekenhuis te vervoeren.

Het vermoeden bestaat de bestuurder onder invloed van alcohol deel heeft genomen aan het verkeer.

Het onderzoek duurt voort