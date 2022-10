Automobilist dood na eenzijdig ongeval Martin Luther Kingweg

Bij een bizar verkeersongeval maandag in de vroege ochtend aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, is de bestuurder van deze auto (foto) om het leven gekomen.

Het gaat om een eenzijdig ongeval dat rond 05.00u plaats vond ter hoogte van AnDing Warenhuis aan bovengenoemde weg.

De bestuurder van het zwart gelakte voertuig reed over de MLK-weg komende vanuit Paranam en gaande richting Latour. Ter hoogte van het warenhuis raakte het voertuig door onbekende reden van de weg en knalde tegen een betonnen obstakel op het parkeerterrein van het warenhuis.

De politie kwam ter plaatse en schakelde een ambulance in. Bij aankomst van de ambulance constateerde het personeel dat de chauffeur het leven reeds had gelaten.

Ter plaatse werd geconstateerd dat de voorruit compleet gebarsten is.

De overige instanties van de Surinaamse politie zijn in stelling gebracht in verband met het onderzoek, dat wordt voortgezet.