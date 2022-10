Zwaargewonde politieman (29) overlijdt in ziekenhuis na verkeersongeval

Een aspirant van politie is zaterdag zwaargewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Oost-Westverbinding ter hoogte van kilometer 57 in Suriname. De agent Marcel Pallees is kort daarna overleden op de afdeling Spoedeisende hulp. Dit bevestigt de politie tegenover Waterkant.Net.

Uit het onderzoek blijkt dat de politieman vanuit Albina vertrok richting Paramaribo. Ter hoogte van bovenvermelde locatie botste het voertuig waarin hij zat, tegen een boom. Hierdoor raakte de politiefunctionaris ernstig gewond.

De politie van Moengo werd ingeschakeld, die na de melding ter plaats toog. Marcel werd in kritieke toestand door de ambulance van Moengo naar het ziekenhuis in Paramaribo afgevoerd, voor verdere medische hulp.

Het slachtoffer kwam enkele uren later daar te overlijden. De oorzaak van het verkeersongeval is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.