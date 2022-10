Rovers klimmen op laadbak rijdende truck om bestuurder te beroven

Een 30-jarige truckchauffeur is zondagmiddag slachtoffer geworden van een poging tot roof. De man reed over de Weg naar Langatabiki in Suriname, toen het een aantal mannen lukte om ter hoogte van kilometer 30 op de laadbak van de rijdende truck te klimmen.

Daarna dwongen ze de chauffeur onder bedreiging van wapens om zijn voertuig te stoppen. Het slachtoffer verloor daardoor, vermoedelijk door de schrik, de controle over de besturing van de truck. Het voertuig belandde daarbij op z’n zij.

De verdachten kozen daarna het hazenpad, zonder iets weg te nemen. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.