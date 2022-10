Man na twee dagen uit gevangenis weer vast voor stelen auto accu’s

De 28-jarige Regillio D. is zaterdag op heterdaad betrapt, tijdens het wegnemen van twee autoaccu’s uit het magazijn van Kleine Cars aan de Latourweg in Suriname.

Deze verdachte is afgelopen donderdag 20 oktober in vrijheid gesteld. Na nauwelijks twee dagen uit de gevangenis, maakte hij zich zaterdag wederom schuldig aan een strafbaar feit bij de autozaak.

Een arbeider die toevallig daar aanwezig was, zag de verdachte over de poort klimmen. Regillio begaf zich in het magazijn en nam de accu’s weg. De arbeider heeft hem daarbij op heterdaad betrapt en aangehouden.

Hij schakelde meteen de politie in, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Beide accu’s zijn bij Regillio teruggevonden en aan de rechtmatige eigenaar afgestaan. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau, waar hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.