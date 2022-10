Man meerdere keren gestoken tijdens vechtpartij bij bardancing

Een 36-jarige man in Suriname heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag bij de Spoedeisende Hulp gemeld, met verschillende steekwonden.

De man zou kort daarvoor betrokken zijn geweest bij een vechtpartij bij een bardancing in het politie ressort Latour. Daar is hij met een scherp voorwerp onder andere in zijn borststreek gestoken.

De Surinaamse politie werd op de hoogte gesteld van het geval en ging op onderzoek uit. Het is vooralsnog onduidelijk wat zich precies bij de bardancing heeft voorgedaan.

Over de gezondheidstoestand van het slachtoffer is nog niets duidelijk. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.