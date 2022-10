Kenny B brengt eigen theatervoorstelling naar Suriname

De zanger Kenny B gaat zijn theatervoorstelling ‘The Story of Kenny B’, in december ook in zijn geboorteland spelen. In Suriname zal hij maar drie shows geven. De dagen en speeldata zijn nog niet bekend. Verder staat op zijn programma ook een concert op oudjaarsdag.

In ‘The Story of kenny B’ vertelt hij zijn levensverhaal aan de hand van reggaeklassiekers, van Bob Marley tot aan eigen songs. Van de jungle van Suriname naar Paramaribo, van Paramaribo naar Nederland. Van soldaat in het leger tot woordvoerder van de binnenlandse guerrillastrijders. Van vredesonderhandelaar tot asielzoeker: het hoort allemaal bij The Story of Kenny B. Maar bovenal is hij muzikant.

Kenny zegt dat een nieuw album van hem in de maak is. “Ik heb heel wat muziek liggen, die ik wil uitbrengen via TopNotch. Zijn grote hit ‘Parijs’ is naar mening van de artiest niet zijn beste song. Voor hem zijn ‘Jij bent de Liefde’, ‘So Yu Beng Taigi Mi’ en ‘Bedankt voor Alles’ de beste songs.

Kenny B had verschillende hits in Surinaamse hitlijsten en stond met ‘A Sama De’ drie weken op nummer 1 in zijn geboorteland. Iets wat hij in 2015 herhaalde met een nog grotere hit, ditmaal in Nederland: Parijs.