Jongeman mishandeld en gegooid in glazen voorgevel Roopram Indira Gandhiweg

Een jongeman is vrijdagavond door een ander ernstig mishandeld voor het pand van restaurant Roopram aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Het slachtoffer werd daarbij ook gegooid in de glazen voorgevel van de zaak. Hij raakte zwaargewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Hij heeft veel bloed verloren.

De verdachte maakte zich na de daad uit de voeten. De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek.

De aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk. Een omstander vertelde aan de Waterkant fotograaf dat het gaat om een slepende ruzie tussen de jongemannen, die uit de hand is gelopen toen zij elkaar zijn tegengekomen.

De politie onderzoekt nog wat zich precies afgespeeld. Er wordt tegelijkertijd ook gewerkt aan de aanhouding van de verdachte.