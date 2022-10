Telesur voor meer dan 250.000 euro opgelicht middels digitale factuurfraude

Het Surinaamse telecommunicatiebedrijf Telesur heeft aangifte gedaan van oplichting, nadat kwaadwilligen middels een list meer dan 250.000 euro buit maakten. Ze deden dit middels digitale factuurfraude.

Jennis Asraf, manager Corporate Communication van Telesur bevestigt het geval tegenover Waterkant.Net.

Het gaat om zogeheten Business E-mail Compromise (BEC) een verzamelnaam van criminaliteit waarbij mailverkeer van bedrijven wordt gemanipuleerd om hen zo geld te laten overmaken naar criminele rekeningen. Dit gebeurd vaak met een geraffineerde mail, met daarin het verzoek om een rekeningnummer aan te passen.

Degene die de rekening betaalt, maakt dan zonder het te weten geld over naar het nieuwe rekeningnummer van de fraudeur in plaats van naar het bedrijf dat de nota heeft verstuurd.

Dat gebeurde ook in het geval van Telesur: de oplichters maakten een nep email adres aan van een Nederlands bedrijf waarmee Telesur zaken doet. Via dit adres lieten de fraudeurs Telesur weten dat de bankrekening van het bedrijf veranderd zou zijn en verzochten het telecommunicatiebedrijf uit Suriname om voortaan facturen via die rekening te betalen.

Bij Telesur had men niet door dat het ging om een fake mail en werden de facturen gewoon betaald. De zaak kwam aan het licht toen het Nederlandse bedrijf aangaf geen betalingen voor geleverde diensten te hebben ontvangen.