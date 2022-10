Nationale Divali-viering Nederland start dit jaar weer met Divali lezing

De Nationale Divali-viering 2022 start dit jaar weer op zondag 23 oktober met de Divali lezing. Zoals gebruikelijk wordt de lezing ieder jaar verzorgd door een prominent uit het onderwijs, wetenschap, politiek, of kunst- en cultuur. Dit jaar wordt de lezing verzorgd door Prof. Dr. Sharda Nandram, hoogleraar Business & Spiritualiteit aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Hindoe-spiritualiteit en samenleving aan de VU in Amsterdam.

En ook dit jaar wordt de grootste dia van Europa aangestoken en is er het Divali Concert. Dit jaar pakt de Nationale Divali Viering extra groots uit met o.a. een ensemble van het Residentie Orkest, Suresh Sardjoe, Madhu Singh, Deepak Doddera en het Zangam Koor.

Aan het eind van de maand oktober worden de dagen korter, de nachten weer langer en neemt de duisternis het over van het licht. In deze periode vieren we Divali. Het is één van de belangrijkste feesten binnen het Hindoeïsme. Tijdens de viering worden lichtjes aangestoken, waardoor het hier in Nederland ook wel het lichtjesfeest wordt genoemd. De Divali-viering is bij uitstek de periode van bezinning. Een tijd waarin we inzien dat er licht is in tijden van duisternis, het goede van het kwade zal overwinnen, we streven naar een hoger kennisniveau en naar bezinning en reflectie binnen het gezin. Divali is voor de 215.000 tellende Hindoestaanse gemeenschap hier het belangrijkste feest van het jaar.

De Divali-lezing zal dit jaar worden uitgesproken door Prof. Dr. Sharda Nandram, hoogleraar Business & Spiritualiteit aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Hindoe-spirualiteit & samenleving aan de de VU in Amsterdam. Mevrouw Nandram zal zich vanuit haar functies als hoogleraar buigen over thema’s als: wat mensen ten diepste drijft. En wat de impact daarvan is op ons leven in een bredere context van de samenleving en de wereld. De Divali-lezing kent een reeks bijzondere sprekers variërend van premier Ruud Lubbers, minister Ernst Hirsch Balin tot burgemeester Wim Deetman.

Naast de Divali-lezing organiseert het comité van de Nationale Divali-viering een concert met ieder jaar weer een keur aan Hindoestaanse artiesten in samenwerking met het Residentie Orkest. Dit jaar bestaat het programma uit Raj Mohan, een ensemble van het Residentie Orkest, Suresh Sardjoe, Madhu Singh, Deepak Doddera, Jiya Rambaran, Zangam Koor en Diepak RamJiawan.

Voorafgaand aan het Divali-concert wordt de grootste dia van Europa in de centrale hal van Amare ontstoken. Dit evenement is vrij toegankelijk en kan zonder reserveren worden bezocht. Na het ontsteken van de dia maken de aanwezige kinderen zich klaar voor de lichtjesoptocht. Een wandeling die garant staat voor kameraadschap en verbroedering.

Over Prof. Dr. Sharda Nandram

Prof. dr. Sharda Nandram is hoogleraar Business & Spiritualiteit aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepeneurship, Governance and Stewardship en doceert in het MBA-programma Onderzoeksmethoden. Naast haar hoogleraarschap aan Nyenrode werkt Sharda als hoogleraar Hindoe-spiritualiteit en samenleving aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Ze werd doctorandus zowel in de psychologie als economie en promoveerde binnen de vakgroep sociale psychologie aan de VU. Via haar beide hoogleraarsfuncties samen wil zij zich richten op het onderliggende centrale thema van wat mensen ten diepste drijft en de impact daarvan op ons leven in een bredere context van de samenleving en de wereld.

Ze heeft meer dan drie decennia advies- en ondernemerservaring opgedaan in de gezondheidszorg, het bank- en verzekeringswezen, bij de overheid, in het onderwijs en in de sportwereld. Sharda is oprichter van de concepten Integratieve Vereenvoudiging en Integratieve Intelligentie. Ze heeft veel gereisd en ervaring opgedaan door middel van consulting, onderzoek en onderwijs samenwerkingen in Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Azië. Sharda is van Indiase afkomst en voert verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten uit in India en een adviesproject in China.