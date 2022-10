Man zonder rijbewijs rijdt zwangere echtgenote naar ziekenhuis en veroorzaakt zware aanrijding

Moabie A. is vandaag tijdens zijn voorgeleiding in vrijheid gesteld. De man die niet in bezit is van een rijbewijs, veroorzaakte op dinsdag 18 oktober een aanrijding in het centrum van Paramaribo, waarbij drie voertuigen zware materiële schade opliepen.

De advocaat van de verdachte, Maureen Nibte, gaf bij de voorgeleiding aan dat haar cliënt zijn zwangere vrouw naar de dokter begeleidde.

De vrouw, die wel in het bezit is van een geldig rijbewijs en die het voertuig bestuurde, kreeg op gegeven moment hevige krampen achter het stuur.

Ze parkeerde haar auto, waarna de man besloot om door te rijden naar het ziekenhuis. Onderweg naar het ziekenhuis raakten zij betrokken bij de aanrijding tussen drie voertuigen, op de hoek van de Anton de Kom- en de Hofstraat. Een brandweerman, die een van de voertuigen bestuurde, liep een sleutelbeenfractuur op.

De advocaat gaf aan dat de verdachte, door hoge nood gedreven, genoodzaakt was om achter het stuur plaats te nemen. De man kan wel rijden, maar hij is niet in het bezit van een rijbewijs. De verdachte heeft veel spijt betuigd en geeft aan dat hij dit nimmer gewild had. Hij is bereid om de schade aan de voertuigen en de kosten van het slachtoffer te vergoeden.

De advocaat vroeg om haar cliënt desnoods met een dagvaarding in vrijheid te stellen. De man werd door het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) in vrijheid gesteld. Het OM zal nog een besluit nemen of zij de zaak alsnog aan de Kantonrechter zal voorleggen.