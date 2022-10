Vrouwen die schooljuf in binnenland mishandelden in vrijheid gesteld

De vrouwen C.B. (31), D.M. (31) en P.V. (36), die afgelopen weekend een schooljuf in het binnenland van Suriname hebben mishandeld, zijn woensdag bij de voorgeleiding door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld.

Volgens de politie wordt het drietal ervan verdacht op donderdag 13 oktober te Drietabbetje, een juffrouw op een school te hebben aangevallen en mishandeld. Een collega die het gebeuren zag, schoot haar te hulp, maar ook deze heeft klappen moeten incasseren meldt de politie.

De Surinaamse politie meldt verder dat één van de drie vrouwen het vermoeden heeft dat de leerkracht een relatie heeft met haar man. Dat zou de reden zijn dat het trio ertoe over ging de juffrouw te mishandelen. Het slachtoffer heeft striemen en zwellingen over haar lichaam opgelopen.

De drie werden die donderdag door medewerkers van de Recherche van Regio Oost bij aankomst op het vliegveld te Zorg en Hoop ter zake mishandeling aangehouden.

De vrouwen D.M. en P.V hebben blijkens hun verklaringen geen deel genomen aan het gevecht dat heeft plaats gevonden. Op basis van het feit dat het een en ander nog nader onderzocht moet worden, maar ook gezien het feit dat de verdachten allen kinderen hebben, is op verzoek van advocaat Derrick Veira besloten de verdachten in vrijheid te stellen.

“Het is duidelijk dat het onderzoek eenzijdig is verricht, waarbij niet zeker is wat er zich heeft afgespeeld. Deze omstandigheden zijn in het voordeel van de verdachten uitgelegd”, aldus de advocaat. Na zes dagen in verzekering te hebben gezeten, werden de vechtende vrouwen op vrije voeten gesteld.