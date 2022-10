Vijf tienerjongens aangehouden voor misbruik 9-jarig meisje in Albina

De politie van het bureau Albina heeft op maandag 17 oktober vijf jeugdige verdachten ter zake seksueel misbruik van een 9-jarig meisje aangehouden. Het gaat in deze om de broer van het slachtoffer J.W. (11) en de vier buurjongens U.D. (15), A.D. (16), A.J. (12) en K.D. (11).

De grootmoeder van het slachtoffer werd door een andere buurjongen, ene D. in kennis gesteld over hetgeen haar kleindochter overkwam, meldt het Korps Politie Suriname.

Aan de hand van hetgeen D. de vrouw had voorgehouden, ging de oma op onderzoek uit en hield op 17 oktober haar kleinzoon en twee van de buurjongens aan, waarna zij samen met het meisje en de verdachten het politiebureau aandeed voor het doen van aangifte. De twee andere verdachten werden hierna door de politie aangehouden.

Naar zeggen van het slachtoffer, heeft haar 11-jarige broer J.W. goederen en geld in ontvangst genomen van de buurjongens en in ruil daarvoor mochten zij haar seksueel misbruiken. Het onderzoek wees uit dat vanaf de maand augustus tot en met de dag van de aanhouding de verdachten op verschillende momenten het minderjarig meisje seksueel hebben misbruikt. Het slachtoffer werd ook naar een plaatselijke arts gebracht.

Zowel de broer als de vier verdachten werden voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken.

Vanwege de jeugdige leeftijd van de verdachten zijn ze ingesloten in het Jeugd Doorgangscentrum te Opa Doeli.