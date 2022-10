Vermiste tweetal dood gevonden in hun auto die te water raakte

De vermissing van de 10-jarige Hebe Zwart en haar begeleider Sanne Bos (26) hield Nederland dagen bezig. De twee zijn gisteravond gevonden in een auto, die in het water terecht is gekomen in de buurt van Den Bosch. Ze hebben het niet overleefd.

Het tweetal werd sinds maandag vermist. Ze waren die middag in de auto vanuit een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebes huis in Vught vertrokken, maar daar nooit aangekomen.

Dinsdagochtend werd een Amber Alert uitgestuurd in verband met hun verdwijning.

Honderden vrijwilligers waren sinds maandagavond met man en macht bezig naar het vermiste tweetal te zoeken. Het was uiteindelijk de politiehelikopter die de auto vond; woensdagavond laat werd bij knooppunt Empel een zwarte Kia Picanto gevonden met daarin twee lichamen.

De politie zei afgelopen nacht er niet aan te twijfelen dat het gaat om Sanne en de zwaar gehandicapte Hebe gaat. Er heerst grote verslagenheid bij de vrienden en familie van de twee.