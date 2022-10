Truck met houtblokken gekanteld te West-Suriname

Een truck beladen met houtblokken is woensdagochtend gekanteld in het Goliath-gebied in het westen van Suriname.

Het ongeval heeft zich voorgedaan op de weg naar Goliath. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Vrachtwagens konden voor enige tijd niet passeren.

De truck heeft flinke schade opgelopen. Het was een hele klus om de vrachtwagen weer recht op de weg te krijgen.

De Surinaamse politie voert periodiek controle uit op houttrucks. Naast de veiligheid wordt ook gekeken of het hout legaal is verkregen: