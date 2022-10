Personenwagen belandt in goot na kop staart botsing

Op de hoek gevormd door de Pandit Paltan Tewarieweg en de Sitalweg in Suriname, vond vanmiddag een aanrijding plaats waarbij een van de partijen in de goot is geëindigd.

Volgens getuigen reden beide voertuigen, te weten een Toyota Ist en een Hiace busje kort, voor de aanrijding over de Sitalweg richting de Pandit Paltan Tewarieweg. Op de vermeldde de hoek reed het busje de personenwagen van achteren aan met als gevolg dat de vrouw, die achter het stuur zat met haar auto in de goot belandde.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, maar partijen kwamen er niet uit wie de veroorzaker is van deze zogeheten kop staart botsing.

De bestuurder van het busje vind dat de vrouw plotseling heeft afgeremd. De vrouw vindt op haar beurt dat de andere partij de veroorzaker is, want ze is van achteren aangereden.

De politie van Livorno werd ingeschakeld en moet klaarheid brengen hierin.