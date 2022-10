Dronken man slaat autoruiten borrelmaat stuk na ruzie

De 28-jarige Rishi R. is woensdag door de politie in Suriname aangehouden wegens vernieling van een auto. Hij was vorige maand met een ander aan het borrelen, toen de twee ruzie kregen.

Rishi werd dusdanig kwaad, dat hij besloot om zijn borrelmaat betaald zetten. Hij begaf zich in een dronken bui naar diens woning en sloeg daarbij alle ruiten van de auto van de borrelmaat stuk.

De verdachte is nadien van de plek vertrokken. De politie van het ressort werd ingeschakeld, die voor onderzoek ter plaatse ging.

Rishi wist lang uit handen van justitie te blijven, maar werd gisteren opgespoord en aangehouden.

Vanwege het feit dat hij bereid is de kosten te betalen, omdat partijen een schikking hebben getroffen om de schade te vergoeden, werd hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld.